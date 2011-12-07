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УНИКС идет без поражений шесть матчей

Баскетболисты казанского УНИКСа, на этой неделе выиграли третий матч в Кубке Европы, в субботу смогли и в чемпионате Единой лиги ВТБ одержать свою третью победу – дома казанцы уверенно переиграли польский клуб «Зелена Гура» - дебютанта лиги – 86:66 (20:23, 21:14, 20:13, 25:16).
В составе УНИКСа вновь не было Эджима и Шелекето, не был и Хенри, и долгое время хозяевам не удавалось справиться с позиционными атаками поляков. И все же 20 очков Смита и 15 Моргана сделали свое дело. Следующий матч УНИКС проведет в Испании в рамках Кубка Европы против «Уникахи» уже 23 октября. А 28 октября УНИКСу предстоит провести выездной матч против «Химок» в чемпионате Единой лиги ВТБ. Такой вот нон-стоп.
КВ
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