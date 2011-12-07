УНИКС идет без поражений шесть матчей

В составе УНИКСа вновь не было Эджима и Шелекето, не был и Хенри, и долгое время хозяевам не удавалось справиться с позиционными атаками поляков. И все же 20 очков Смита и 15 Моргана сделали свое дело. Следующий матч УНИКС проведет в Испании в рамках Кубка Европы против «Уникахи» уже 23 октября. А 28 октября УНИКСу предстоит провести выездной матч против «Химок» в чемпионате Единой лиги ВТБ. Такой вот нон-стоп.