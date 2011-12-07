Роман Шаронов нашёл работу на Кипре

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Экс-тренер «Рубина» Роман Шаронов назначен ассистентом главного тренера кипрского «Пафоса». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Отметим, что вместе с Шароновым пришёл новый главный тренер — им стал украинский специалист Дмитрий Михайленко. Он известен по работе в ФК «Днепр-1», который за два года вывел из Второй лиги Украины в УПЛ.
«Пафос» после 7 туров чемпионата Кипра идёт на восьмой строчке. Высшим достижением команды было 7-е место по итогам сезона 2019/20.