«Ак Барс» в Челябинске сломал кардан «Трактору»

Что ж, наш вратарь это мастерство показал. Игра выровнялась, и скорее соперники ждали чужих ошибок, нежели сами остро атаковали. И вот Алексей Потапов, убежав от синей линии, поразил ворота «Трактора» – 0:1 за 4 минуты до первого перерыва.Удаление «Трактора» в конце первой двадцатиминутки, а затем и еще одно давало шансы «Ак Барсу». И дало шансы хозяевам - в меньшинстве Полыгалов выскочил один на один, но опять не сплоховал Подъяпольский – 0:1 к первому перерыву.Тот же Подъяпольский спас «Ак Барс» трижды в начале второго периода. А в концовке периода Антон Ландер поблагодарил нашего вратаря - 0:2. А еще и Азведо отличился – 0:3. К сожалению, в столкновении с Азеведо Ландер получил травму, и продолжить встречу не сумел.Голов в третьем периоде не было, а следующий матч 22 ноября казанцы проведут в Магнитогорске против местного «Металлурга». Отметим, что наш голкипер Подъяпольский заработал уже третий «сухарь» в сезоне.