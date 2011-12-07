Матч 15-го тура РПЛ между «Анжи» и «Рубином» в Каспийске обслужит Сергей Иванов

Матч очередного тура чемпионата РПЛ в Каспийске между местным «Анжи» и казанским «Рубином» обслужит бригада судей под руководством Сергея Иванова из Ростова-на-Дону. Лайнсмены – также ростовчане – Роман Усачев и Дмитрий Березнев. Инспектор матча – Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.