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Матч 15-го тура РПЛ между «Анжи» и «Рубином» в Каспийске обслужит Сергей Иванов

Матч 15-го тура РПЛ между «Анжи» и «Рубином» в Каспийске обслужит Сергей Иванов
Матч очередного тура чемпионата РПЛ в Каспийске между местным «Анжи» и казанским «Рубином» обслужит бригада судей под руководством Сергея Иванова из Ростова-на-Дону. Лайнсмены – также ростовчане – Роман Усачев и Дмитрий Березнев. Инспектор матча – Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.
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