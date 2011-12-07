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ВК «Динамо-Казань» стартовал с победы в Лиге чемпионов

Волейболистки клуба «Динамо-Казань» на своем паркете в стартовой встрече группового этапа Лиги чемпионов принимали финский клуб «Хамеэнлинна».
Экзотика в спорте не всегда приветствуется – все ждали, что покажут финнки в Казани, но те не показали ничего. Или наши девчата не дали им этого сделать. Тем более, что средний возраст гостей был 21 год. Итог игры – 3:0 (25:12, 25:13, 25:10).Следующий матч в Европе мы проведем лишь в декабре – 19 декабря против «Уралочки- НТМК».
КВ
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