ВК «Динамо-Казань» стартовал с победы в Лиге чемпионов

Экзотика в спорте не всегда приветствуется – все ждали, что покажут финнки в Казани, но те не показали ничего. Или наши девчата не дали им этого сделать. Тем более, что средний возраст гостей был 21 год. Итог игры – 3:0 (25:12, 25:13, 25:10).Следующий матч в Европе мы проведем лишь в декабре – 19 декабря против «Уралочки- НТМК».