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«Ак Барс» без проблем разобрался с «Куньлунем»

Китайский клуб вспомнил про голы лишь в третьем периоде.

«Ак Барс» в Мытищах обыграл пекинский «Куньлунь Ред Стар» в игре «регулярки» КХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

По одной шайбе китайской команде забросили Найджел Доус, Джастин Азеведу, Даниил Журавлёв, Кирилл Петров и Данис Зарипов. Зарипов и Азеведу по итогам матча набрали по два балла результативности.

«Куньлунь Ред Стар» вспомнил о необходимости забивать голы лишь в третьем периоде, когда на кубе горел счёт «0:4». Алексей Торопченко и Люк Локхарт забросили две шайбы за две минуты.

«Ак Барс» выигрывает четвёртый матч подряд и лидирует в Восточной конференции.

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