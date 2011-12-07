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Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют на чемпионате России по фигурному катанию

Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют на чемпионате России по фигурному катанию
В Саранске стартовал чемпионат России по фигурному катанию. Татарстанская фигуристка Евгения Тарасова в паре с партнером Владимиром Морозовым после короткой программы лидирует в соревнованиях спортивных пар. Пара набрала 80,06 – это рекорд пар и лучший результат сезона в мире.
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