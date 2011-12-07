Хоккейный уикенд: как отжигали звезды КХЛ

Помимо представителей Беларуси, Латвии, Финляндии были замечены даже французы, приехавшие поддержать нападающего «Автомобилиста» Стефана да Косту. Непривычно многочисленный десант прибыл из Уфы - болельщиков можно было легко идентифицировать по атрибутике «Салавата». И до хоккея скучать зрителям не пришлось - перед «Татнефть-ареной» развернулись площадки с активностями.Болельщики могли попробовать свои силы в точности броска, хоккее в валенках, посмотреть шоу мотоциклистов-экстремалов. По периметру самой арены были открыты фотозоны, установлены столы с аэрохоккеем, настольным хоккеем и даже стенд виртуальной реальности, где можно было попробовать пробить по виртуальной шайбе. Немалая по длине очередь собралась у столов, где в субботу раздавали автографы Данис Зарипов и Сергей Мозякин. На следующий день здесь же росчерки всем желающим оставляли Никита Гусев и Кирилл Капризов.Отдельные овации организаторам мероприятия за шоу-программу. В субботу перед стартом мастер-шоу на льду с танцевальной программой выступили 400 представителей различных творческих коллективов РТ. Общий танец в арене с выключенным освещением гармонично с музыкой дополняли вспышки браслетов, которые раздали зрителям. А в воскресенье «Матч звезд» открыло анимированное шоу. Периметр коробки арены за минуту завесили белой тканью, на которую проецировалось видео, посвященное традициям республики, и в первую очередь празднику Сабантуй. Даже президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заговорил по-татарски, обратившись к зрителям с приветствием: «Салам, Казань!»Субботний день был посвящен мастер-шоу - соревнованиям дивизионов в 6 конкурсах. Хоккеистам предстояло определить сильнейших в забеге по кругу на время, силе броска и точности, выявить самого непробиваемого вратаря, пробежать эстафету и «пострелять» в хоккейном биатлоне. Традиционно мастер-шоу было полно неожиданностей, в том числе и костюмированных. Так, вратарь «Сочи» Константин Барулин облачился в классический костюм-тройку с цилиндром и тростью, а четверка представителей «Автомобилиста» (Да Коста, Доус, Коварж, Трямкин) появились на льду в образе... мушкетеров. На этом сюрпризы не закончились. Защитник рижского «Динамо» Мэтью Майоне порадовал зрителей своими вокальными данными, взяв в руки гитару и спев композицию Ho Hey группы The Lumineers. В конкурсе на самого непробиваемого вратаря команда дивизиона Чернышева усилилась футболистом Дмитрием Сычевым. Известный в прошлом нападающий с лета находится в статусе свободного агента и решил поискать себя на льду. Сычев в паре с нападающим «Авангарда» Ильей Михеевым попытались пробить вратаря Якуба Коваржа мячом, однако кипер уверенно справился с задачей. Нашлось место даже для танцев - словак Гудачек из «Спартака» в тюбетейке выдавал пируэты с соотечественницей Николь Чупковой из клуба «Агидель» ЖХЛ.В воскресенье состоялся сам «Матч звезд» в формате противостояния дивизионов: два полуфинала, матч за 3-е место и финал. Команды играли в формате «четыре игрока на льду плюс вратарь» по 10 минут. В первом полуфинале подопечные Зинэтулы Билялетдинова (дивизион Харламова) неизменно были в роли догоняющей стороны. По ходу второго периода в команде дивизиона Чернышева случилось нарушение численного состава. По правилам «Матча звезд» любое нарушение карается буллитом в ворота провинившихся. Наказывать соперника за невнимательность вышел на лед сам... Зинэтула Билялетдинов. Скинув с себя пиджак и надев краги, Зинэтула Хайдярович помчался исполнять буллит. Но переиграть финна Юха Метсола он не сумел - шайба угодила в правый щиток вратаря. После матча Билялетдинов признался, что не помнит, когда последний раз пробивал штрафные броски, но высоко оценил мероприятие в целом: «Считаю, что получилось очень здорово». Однако свой полуфинал «харламовцы» проиграли со счетом 3:5, а в другом полуфинале вылетела команда дивизиона Тарасова (3:4).И матч за 3-е место выдался, пожалуй, зрелищнее финала. Здесь было все: водопад шайб, три шайбы за минуту игрового времени, спасение за 9 секунд до финальной сирены и серия послематчевых буллитов. После того как основное время матча истекло со счетом 7:7, команды приступили к броскам, где точнее оказались игроки дивизиона Харламова. Мозякин, Зарипов и Наджел Доус успешно справились с буллитами и принесли команде бронзу.А золотые медали завоевала команда дивизиона Чернышева, одержав волевую победу со счетом 4:3. Пропустив первыми, «чернышевцы» забросили четыре шайбы (дубль на счету Даррена Дица). Дивизион Боброва смог на это ответить лишь точными бросками Шипачева и Кагарлицкого.Праздник хоккея в Татарстане завершился, команды возвращаются к рабочим будням. Уже завтра «Ак Барс» сыграет в Хельсинки с «Йокеритом».