Команда РТ лидирует на III этапе Кубка России по лыжным гонкам

В заключительный день спортсмены состязались в персьюте свободным стилем на 10 и 15 км. Андрей Феллер стал победителем в персьюте свободным стилем на 15 км, а Лариса Рясина в этой же дисциплине на 10 км завоевала серебряную медаль. У Ларисы эта медаль стала второй по счету. Ранее в классическом стиле на 10 км она также пришла второй. В заключительный день соревнований еще одна спортсменка из Татарстана - Светлана Кузнецова - оказалась в тройке сильнейших в своих дисциплинах. Она заняла третье место. 17 января спортсмены соревновались на 10 и 15 км в классическом стиле. Член сборной команды Республики Татарстан Артем Николаев в гонке на 15 км завоевал золотую медаль, следом в итоговом протоколе - татарстанский лыжник Андрей Феллер. Днем раньше в индивидуальном спринте классическим стилем Андрей Феллер завоевал свою первую - бронзовую - медаль на III этапе Кубка России. А Артем Николаев занял второе место. Таким образом, в копилке сборной команды Республики Татарстан перед финальным этапом Кубка России 2431 очко (1-е место), позади Тюменская область (915,5), Республика Коми (883,5), а также Удмуртская Республика (709). Заключительный этап Кубка России пройдет с 22 по 27 февраля 2019 года в Сыктывкаре, сообщается на сайте Федерации лыжных гонок и биатлона РТ.