Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады 2022 года пройдут с 22 по 28 января 2022 года

Спортивное мероприятие пройдет в Казани.

В Казани с 22 по 28 января 2022 года пройдут Всемирные зимние игры Специальной Олимниады-2022, сообщает пресс-служба АНО «Дирекции спортивных и социальных проектов».

«В Играх примут участие свыше 2000 атлетов с ограниченными возможностями и юнифайд-партнеров из 107 стран», — уточняется в сообщении.

Также в мероприятии будут задействованы около 3 тыс. волонтеров и 4 тыс. почетных гостей и членов их семей со всего мира.

На платформах платформах Instagram, Facebook и «ВКонтакте» уже запущены официальные страницы Всемирных зимних Игр Специальной Олимпиады-2022. Там будут размещаться все новости о подготовке к соревнованиям.

КВ
Лента новостей