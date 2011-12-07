Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады 2022 года пройдут с 22 по 28 января 2022 года

В Казани с 22 по 28 января 2022 года пройдут Всемирные зимние игры Специальной Олимниады-2022, сообщает пресс-служба АНО «Дирекции спортивных и социальных проектов».

«В Играх примут участие свыше 2000 атлетов с ограниченными возможностями и юнифайд-партнеров из 107 стран», — уточняется в сообщении.

Также в мероприятии будут задействованы около 3 тыс. волонтеров и 4 тыс. почетных гостей и членов их семей со всего мира.

На платформах платформах Instagram, Facebook и «ВКонтакте» уже запущены официальные страницы Всемирных зимних Игр Специальной Олимпиады-2022. Там будут размещаться все новости о подготовке к соревнованиям.