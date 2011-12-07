Динамовцы Казани в Красногорске разгромили «Зоркий»

Свой очередной матч в регулярном чемпионате России по хоккею с мячом казанские динамовцы проводили в Красногорске, где встречались с местным «Зорким». Уже к 20-й минуте гости вели – 4:0 – игроки Красногорска выглядели откровенно безвольно. Да и погода подвела – метель совершенно скрадывала мяч.А к 24-й минуте счет стал уже 5:0 в пользу гостей. И это был еще не конец – 1:7 к перерыву – хозяева откровенно не играли. Во втором тайме казанцы играли уже по счету, и Обухов и Олег Рязанов довели счет до 1:9. А затем Максим Рязанов не реализовал пенальти, а то перевес и вовсе мог стать в девять мячей в пользу гостей. Но стал 2:9 - Сысоев плотно пробил. Тут команды, словно сговорившись, поменяли вратарей – исход матча сомнений уже не вызывал.В итоге казанцы крупно победили – 9:2, и теперь 24 февраля примут дома клуб «Байкал-Энергия».