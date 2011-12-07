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«Краснодар» и «Зенит» вышли в 1/8 финала Лиги Европы

«Краснодар» и «Зенит» вышли в 1/8 финала Лиги Европы
Питерскому клубу пройти в следующий     раунд непосредственно помог экс-рубиновец Сердар Азмун – он забил два гола и отдал результативную передачу, так что теперь «Зенит» уже может быть благодарен «Рубину» - 3:1 дома после 0:1 в гостях в противостоянии с «Фенербахче». Еще один гол – также на счету бывшего игрока «Рубина» - первый гол забил Магомед Оздоев.Но настоящую сенсацию сотворил в Леверкузене «Краснодар». Наши парни продержались весь матч против грозного соперника, а на 85-й минуте Сулейманов открыл счет. Единственное, что смогли игроки «Байера» - это сравнять счет, но по сумме двух встреч дальше прошел «Краснодар».
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