Сборная России по баскетболу разгромила сборную Болгарии

Баскетболисты сборной России по баскетболу разгромили сборную Болгарии во втором отборочном раунде в ЧМ в Китае – 104:60. Отметился в этом матче и центровой УНИКСа Артем Клименко – он набрал 4 очка и сделал 3 подбора.Теперь для попадания на ЧМ россиянам достаточно переиграть 24 февраля в Перми сборную Финляндии.