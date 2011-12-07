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Сборная России по баскетболу разгромила сборную Болгарии

Сборная России по баскетболу разгромила сборную Болгарии
Баскетболисты сборной России по баскетболу разгромили сборную Болгарии во втором отборочном раунде в ЧМ в Китае – 104:60. Отметился в этом матче и центровой УНИКСа Артем Клименко – он набрал 4 очка и сделал 3 подбора.Теперь для попадания на ЧМ россиянам достаточно переиграть 24 февраля в Перми сборную Финляндии.
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