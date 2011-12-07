Казанские динамовцы в последнем домашнем матче обыграли кировскую «Родину»

Свой последний домашний матч регулярного чемпионата России по хоккею с мячом казанцы проводили против кировской «Родины».

И на 20-й минуте Егор Дашков с передачи Максима Рязанова открыл счет. Чуть позже уже сам Максим Рязанов удвоил перевес хозяев — 2:0.

Главный тренер казанцев Ильяс Хандаев перед игрой предупреждал — в матче с аутсайдером в первую очередь нужна победа — неважно, с каким счетом. А на 43-й минуте Денис Артюшин с передачи Егора Дашкова провел и третий мяч — 3:0.

А на 76-й минуте Олег Рязанов оформил дубль в матче — 4:0, реализовав пенальти.

Увы, в добавленное время с пенальти Сергей Перминов лишил голкипера казанцев Яшина заслуженного «сухаря» — 4:1.

Динамовцам осталось провести в регулярном чемпионате всего один матч — против «Мурмана» в гостях 27 февраля. Тогда и определится соперник казанцев по первой стадии плей-офф.