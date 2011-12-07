Казанский «Рубин» в контрольном матче в Турции обыграл тираспольский «Шериф»

Свой последний контрольный матч на сборе в Турции казанский «Рубин» провел против молдавского «Шерифа».

Место в воротах на этот раз занял Дюпин, в защите вышли в центре Сантос и Старфельт, на флангах — Зуев и Данченко, в центре поля вышли Коновалов и Абильдгор, в группе атаки — Кварацхелия, Подберезкин, Йевтич и Давиташвили.

И на 11-й минуте Давиташвили отдал пас, а Кварацхелия точно пробил — 1:0.

На 36-й минуте Давиташвивли опасно пробил со штрафного — чуть выше перекладины.

Так что на перерыв команды ушли с минимальным перевесом «Рубина» — 1:0.

Но в самом начале второго тайма казанцы провели второй гол — Солтмурад Бакаев после сольного прохода отличился — 2:0.

А на 60-й минуте «Шериф» остался в меньшинстве. А у казанцев на замену вышли Поярков, Самошников, Башкиров и Могилевец, а чуть позже вышел и Степанов. Что ж, со счетом 2:0 матч и закончился. И теперь «Рубин» едет домой. А уже 1 марта в Нижнем Новгороде наша команда стартует в весенней части чемпионата РПЛ против «Тамбова».