Казанский «Зенит» вырвал важную победу в Новосибирске у «Локомотива»

Волейболисты казанского «Зенита» приехали в Новосибирск на игру с лидером чемпионата России «Локомотивом», уже прекратив свои выступления в Лиге чемпионов.

Казанцы с ходу оторвались в счете (8:5), а затем довели счет и вовсе до 19:12. Но хозяева сумели не только сравнять счет, но и выйти вперед. И игра пошла в формате «больше-меньше». Завершилась эта свистопляска в пользу Казани — 36:38 и 0-1.

Но вторую партию выиграли уже хозяева — 25:20 и 1-1.

Отметим — во многом благодаря невероятному количеству ошибок от Соколова — болгарин отмечается несобранностью уже в нескольких матчах подряд, и это серьезно нервирует команду.

В третьем сете случился скандал — ладно бы желтую карточку показали Нгапету, а тут еще красной карточки (удаление) удостоился и старший тренер казанцев Алексей Вербов.

Сет было уже не спасти — 25:20 и 2-1 в пользу новосибирцев.

В четвертом сете казанцы сумели оторваться — 7:9. Да так и не дали к себе приблизиться. Соколов был прочно усажен на лавку — 19:25 и 2:2.

На тай-брейке казанцы, резко взвинтив темп, сумели вырвать победу в этом супертриллере — 15:11 и 3-2. «Зенит» заметно увеличил свои шансы на проведение «Финала шести» в Казани.