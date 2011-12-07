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«Рубин» совершил самую дорогую покупку за зиму среди клубов РПЛ

Трансферное окно в России закрылось минувшей ночью.

«Рубин» совершил самую дорогую покупку в зимнее трансферное окно среди клубов РПЛ. Рекордной стала покупка нападающего Ивана Игнатьева из «Краснодара». Авторитетный портал transfermarkt.ru оценивает ее в 7 млн евро. Также казанский клуб оказался самым расточительным в РПЛ, потратив на новичков 8,2 млн евро.

Отметим, что «Рубин» в это трансферное окно пополнили 8 игроков, что тоже стало самым активным усилением среди клубов РПЛ.

Добавим также, что больше всех на продаже игроков заработал «Краснодар» — 18,8 млн евро. Трансферное окно в России закрылось минувшей ночью.

КВ
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