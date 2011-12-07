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«Ак Барс» закроет сезон матчем команды Зарипова против команды Свитова

29 марта в «Татнефть-Арене» пройдет заключительный матч сезона. На лед выйдут команды Даниса Зарипова и команда Александра Свитова – об этом сообщает официальный сайт клуба.
Этим матчем казанский клуб завершит сезон. В команды будут привлечены игроки «Ак Барса», «Барса» и «Ирбиса». Перед матчем также пройдет мастер-шоу из пяти конкурсов. Вход на матч станет свободным.
КВ
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