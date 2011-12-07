Россия на выезде уступила Бельгии в квалификации ЧЕ

Счет в матче открыл Тилеманс, пробивший Гильерме из-за пределов штрафной – 1:0. Однако через пару минут Дзюба, оттеснил от мяча Куртуа, и Черышев дослал мяч в ворота – 1:1. Но на последней минуте первого тайма Азар заработал пенальти и сам же его реализовал – 2:1.В целом россиянам удавалось справляться во втором тайме с атакой хозяев, но за две минуты до конца встречи Азар сделал счет 3:1. Теперь 25 марта наша команда сыграет на выезде против команды Казахстана.