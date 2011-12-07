Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Россия на выезде уступила Бельгии в квалификации ЧЕ

Футболисты сборной России в Брюсселе уступили сборной Бельгии в первом матче квалификационного турнира к ЧЕ-2020.
Счет в матче открыл Тилеманс, пробивший Гильерме из-за пределов штрафной – 1:0. Однако через пару минут Дзюба, оттеснил от мяча Куртуа, и Черышев дослал мяч в ворота – 1:1. Но на последней минуте первого тайма Азар заработал пенальти и сам же его реализовал – 2:1.В целом россиянам удавалось справляться во втором тайме с атакой хозяев, но за две минуты до конца встречи Азар сделал счет 3:1. Теперь 25 марта наша команда сыграет на выезде против команды Казахстана.
КВ
Лента новостей