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Европейская лига плавания (LEN) перенесла сроки ЧЕ по плаванию на короткой воде

Соревнования в Казани пройдут на месяц раньше.

Европейская лига плавания (LEN) сообщила о переносе сроков проведения Чемпионата Европы по плаванию на короткой воде (25 м). Договоренность была достигнута между организацией, Всероссийской федерацией плавания и городом-организатором.

Так, чемпионат пройдет в Казани со 2 по 7 ноября 2021 года, что на месяц раньше первоначальных планов. Перенос связан с изменением сроков проведения чемпионата мира по плаванию на короткой воде — турнир пройдет в декабре 2021 года вместо нынешнего.

КВ
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