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Девять игроков «Динамо-Ак Барса» вызваны в сборную России

Сборной предстоит принять участие в чемпионате Европы.

Девять игроков «Динамо-Ак Барса» вызваны в сборную России по хоккею на траве, сообщает пресс-служба казанского клуба. Вызов получили вратари Марат Гафаров и Иван Ожерельев, защитники Денис Щипачёв и Семён Матковский, полузащитники Николай Янкун и Денис Стариенко, а также нападающие Павел Голубев, Алексей Соболевский и Линар Фаттахов.

Сборная России проведёт в конце мая тренировочный сбор. 4–13 июня ей предстоит принять участие в чемпионате Европы. Соперниками россиян по групповому этапу станут Бельгия, Англия и Испания.

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