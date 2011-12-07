Девять игроков «Динамо-Ак Барса» вызваны в сборную России по хоккею на траве, сообщает пресс-служба казанского клуба. Вызов получили вратари Марат Гафаров и Иван Ожерельев, защитники Денис Щипачёв и Семён Матковский, полузащитники Николай Янкун и Денис Стариенко, а также нападающие Павел Голубев, Алексей Соболевский и Линар Фаттахов.

Сборная России проведёт в конце мая тренировочный сбор. 4–13 июня ей предстоит принять участие в чемпионате Европы. Соперниками россиян по групповому этапу станут Бельгия, Англия и Испания.