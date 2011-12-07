Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия высказался о возможном уходе из «Рубина» этим летом. По его словам, он не ставил перед своим агентом задачу покинуть Россию этим летом.

«Я хотел бы играть в Европе — буду прикладывать все усилия для этого. Уверен, рано или поздно трансфер случится. Когда — не знаю, возможно уже этим летом. Так или иначе, Россия, премьер-лига и „Рубин“ навсегда в моем сердце», — приводит слова грузинского легионера журналист Нобель Арустамян в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что готов продолжить карьеру в топ-клубе.

Текущий контракт Кварацхелии с «Рубином» действует до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 15 млн евро.