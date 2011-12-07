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Стефан Да Коста продолжит карьеру в «Автомобилисте»

Нападающий заключил двухлетний контракт.

31-летний форвард Стефан Да Коста вернулся в «Автомобилист», сообщает официальный сайт клуба из Екатеринбурга. Нападающий заключил с клубом двухлетний контракт.

Ранее Да Коста уже выступал в «Автомобилисте» в сезоне 2018/19, после чего перешёл в «Локомотив», а оттуда — в «Ак Барс». В минувшем сезоне французский легионер стал третьим снайпером регулярки, но в Кубке Гагарина сумел набрать лишь 4 (1+3) очка.

Всего Да Коста провёл в КХЛ 325 матчей, в которых набрал 276 (129+147) очков.

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