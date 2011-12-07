Экс-игрок «Ак Барса» рассказал о проблемах с алкоголем

35-летний нападающий Николай Жердев рассказал о проблемах с алкоголем. Хоккеист признался, что спиртные напитки начали его убивать.

«Были люди с такой же проблемой. Из-за алкоголя, словно снежный ком, на меня наваливались и другие неприятности. Я понял, что алкоголь начал меня убивать. Он мешал развиваться моей карьере, постоянно влезал в мои планы, выигрывал у меня дуэль», — заявил игрок к интервью «Чемпионату».

Николай Жердев выступал за «Ак Барс» в сезоне 2012/13. Нападающий провел за казанский клуб 11 игр регулярки, набрав 6 (2+4) очков и 18 матчей в плей-офф, где внес в свой актив 8 (2+6) очков. Последним клубом в карьере Жердева стала «Рязань».