Фиаско сборной России на Евро — 2020: мнения игроков и экспертов

Оглушительное фиаско на первом (и последнем) выездном матче сборной России в рамках Евро-2020 в Копенгагене дает немало поводов к размышлениям и даже опасениям в преддверии поединков квалификации к Чемпионату Мира, которые уже не за горами. А что думали, считали и говорили непосредственные участники событий и футбольные люди до поражения с Данией (1:4) и после него — читаем далее.

До матча

Нападающий российской сборной Александр Соболев чувствовал поддержку болельщиков:

«Уверенность в своих силах есть, все зависит от нас. Нужно выходить и обыгрывать Данию. Мы в это верим и работаем над этим. Постараемся не разочаровать всех. Без болельщиков играть не очень хорошо. Но когда ты на выезде их всегда мало, конечно. Но наши болельщики будут все равно с нами, вся страна объединена: дома, в фан-зонах и во всех городах».

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко был осторожен в своих прогнозах:

«Будем надеяться, что получится сыграть вничью. Мне кажется, что игру с Данией должен начать Соболев. Он и поострее, и злее, чем Дзюба. Александр своим настроем должен завести партнеров, у него больше желания, нежели у Артема. Соболев может сразу создать момент, ускориться. А Дзюба что? Он хорош в подыгрыше, может неожиданно момент использовать, но он их не создает. Я не помню ни одного удара от него, когда с ним играют персонально. С Данией надо начинать в обороняющемся составе, но с потенциальным атакующим выбросом. Если мы с ними будем играть на встречных курсах, то датчане нам точно напихают…»

Бывший полузащитник сборной Дании и главный тренер московского «Спартака» Микаэль Лаудруп высоко оценивал потенциал родной сборной:

«Ни при каких обстоятельствах не могу представить, что Бельгия может не обыграть Финляндию, при всем уважении к финской команде. Даже если финны поменяют половину состава. А это значит, что Дания должна обыграть Россию. Нам просто нужно победить. Если мы обыграем сборную России, то выйдем на второе место, я в этом не сомневаюсь. Даже скажу, что в случае, если в 1/8 финала турнира нам достается Уэльс, мы и его обыграем».

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн комплиментарно отзывался о россиянах:

«Мы привыкли к давлению, но нам предстоит игра дома. Конечно, будем следить за результатами матча наших соперников по группе. Мы знаем, как играет Дзюба, как играет Миранчук в „Аталанте“. Они замечательные футболисты. Посмотрим, будет ли играть Фернандес. В целом мне кажется, что российский футбол часто недооценивают. Сборная России — достойный соперник».

Датский полузащитник «Рубина» Оливер Абильгор сетовал на недостаток осведомленности жителей России в области географии:

«Далеко не каждый, кого я встречаю на улицах в России, вообще знает, что такое Дания. Только по этой причине российская команда, вероятно, думает, что она лучше датской. Дошло до того, что я просто говорил людям, что приехал из Скандинавии, потому что россияне в основном знают Швецию. Надеюсь, в ближайшее время они больше узнают о Дании.

Россия — очень гордая футбольная нация, которая, возможно, думает о себе больше, чем заложено в ее потенциале. Поскольку это большая страна, не думаю, что россиянам нравится, когда их называют одной из малых наций в футбольном мире. Будет здорово, если они смогут превзойти ожидания, ведь это именно то, что нужно, чтобы взять очки в матче с Данией».

После матча

Капитан сборной Артём Дзюба начал с извинений:

«Прежде всего хотелось бы извиниться перед страной за такое поражение. Может, оно и не по игре, но лишний раз показывает, что на таком уровне когда не забиваешь свои стопроцентные моменты… Мы все вместе проигрываем и все вместе выигрываем. Мы проиграли. Игроки прежде всего. Нам все разжевали, все объяснили. Но если ты сам себе привозишь на протяжении турнира голы — я не говорю „кто-то“, говорю „мы, игроки“, — то, конечно, проигрываем».

…а продолжил внезапным откровением в духе одиозного Александра Григоряна:

«Лучший плеймейкер у них был вратарь, все передачи вратарь делал. Мы прекрасно понимали, что у них будут длинные забросы. Любим себе приключения себе на жопу, поэтому сегодня обкакались».

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко негодовал:

«Игру сборной России оцениваю как просто безобразную. Такой результат на чемпионате Европы — это не просто провал, а гиперпровал. Я бы даже назвал это провалом с унижением».

Нападающий российской сборной Александр Соболев попросил не винить отдельных футболистов в провале:

«Думаю, было все вместе — и индивидуальные ошибки, и командные. Неудачная игра, пропустили четыре, забили один. Могло быть все по-другому, если бы забили, условно, в первом тайме.

Я бы хотел попросить всех не накидываться на Рому Зобнина, потому что он человек, а все люди ошибаются. Он в раздевалке перед всеми извинился. Бывает, ну правда. Не стоит на него накидываться. Виноваты все. Выигрывают все, проигрывают тоже все. Сегодня проиграла вся команда».

Жена владельца «Спартака» Зарема Салихова критиковала главного тренера сборной:

«Нужно кардинально пересмотреть принципы функционирования российского футбола. Иначе дальше будет только хуже. Черчесов должен сам себя спросить, нужно ли ему оставаться на посту тренера сборной».

Сам Станислав Черчесов выразил мнение, что Россия сыграла свою лучшую игру, и даже саркастически поприветствовал болельщиков, ждущих его отставки:

«Есть стратегический план, который мы выдержали. Все-таки надо сегодня еще посмотреть матч. В плане качества игры и готовности — это была наша лучшая игра. Так мы команду и готовили — от матча к матчу, потому что было бы наивно выходить на пик формы к бельгийцам. Мы шли наверх, как планировали. Но в игре случаются моменты, когда мы не забили два хороших момента, а они из ничего забили. Надо очень спокойно подумать и принимать правильные решения. Всем болельщикам привет. Переживаем. Болельщик имеет право переживать, а мы должны исправлять».

Известный футбольный эксперт Василий Уткин по горячим следам нашел более подходящую кандидатуру, но пост главного тренера российской сборной:

«И как это нет кандидата на пост тренера сборной? Доменико Тедеско».

А Иван Ургант в присущей ему манере поиронизировал над исходом встречи:

«Да, мы пропустили четыре гола, забили один, но наш — самый красивый, с пенальти».