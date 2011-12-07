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Главный тренер УНИКСа может сменить клуб

Специалистом заинтересовался действующий чемпион Греции.

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис может покинуть казанский клуб и возглавить греческий «Панатинаикос». Об этом в своём Twitter написал инсайдер Неманья Зорич.

«Панатинаикос» выиграл четыре чемпионских титула за пять последних сезонов: по итогам турнира 2019/20 обладатель трофея определён не был. В Евролиге «Панатинаикос» финишировал 16-м и не смог пробиться в плей-офф, тогда как в сезоне 2018/19 греческий клуб вылетел в первом же раунде.

Димитрис Прифтис возглавляет УНИКС с 2017 года. В минувшем сезоне клуб выиграл серебро Кубка Европы и чемпионата России.

КВ
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