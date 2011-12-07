Абсолютное большинство россиян не знает ни одного олимпийского спортсмена

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, в ходе которого выяснилось, что 97% опрошенных не знают имени ни одного российского спортсмена, который будет представлять нашу страну на летних Олимпийских играх в Токио.

При этом нельзя сказать, что жители России совсем не интересуются масштабным спортивным событием, проходящим в Японии. Более половины респондентов (61%) ответили утвердительно на вопрос о том, собираются ли они следить за ходом Олимпиады.

Легкая атлетика завоевала наибольшее внимание россиян, следить за данным видом соревнований собирается 33% опрошенных. Далее по списку идут — водные виды спорта (31%), художественная гимнастика (23%), футбол (15%) и волейбол (14%).

Любопытно, что 8% опрошенных собираются следить за фигурным катанием, а 3% — за биатлоном, что будет крайне непросто, ведь данные виды спорта представлены только на зимних Олимпиадах.