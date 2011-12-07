«КАМАЗ» выпустил ролик, в котором подшутил над формой «Крыльев», «Сочи» и «Краснодара»

Пресс-служба челнинцев выпустила ролик, в котором забавным образом обыграла нашумевшую историю с одинаковым дизайном экипировки ряда клубов РПЛ — «Крыльев Советов», «Сочи» и «Краснодара». У всех команд, в том числе и у самого «КАМАЗа», один технический спонсор — Puma.

Напомним, что ранее целый ряд российских клубов представил на суд болельщиков комплекты формы на новый сезон Премьер-лиги. Поразительная схожесть в экипировке самарцев, краснодарцев и сочинцев быстро вызвала ажиотаж в сети.

Представителям Puma пришлось дать объяснение в связи со сложившейся ситуацией.

«В мире футбольной экипировки, к сожалению, такое случается. Для выбора игровой формы клубам в преддверии каждого футбольного сезона предоставлен экипировочный каталог. В этом году среди всего перечня игровых форм дизайн, который был выбран для „Сочи“ и „Крыльев Советов“, являлся наиболее привлекательным и желанным с точки зрения графики в сравнении с другими однотонными игровыми майками. В связи с этим ряд клубов выбрали себе именно его», — сообщили в компании.