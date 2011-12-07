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Официально. Карл Старфельт покинул «Рубин»

Теперь Слуцкому придется крепко подумать, кем укрепить защитную линию команды накануне старта нового сезона РПЛ.

Шведский защитник Карл Старфельт официально стал игроком шотландского «Селтика». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба в своих соцсетях.

Трансфер игрока оценивается в 5 млн евро, при этом 10% от заработанной казанцами суммы пойдет в кассу предыдущего клуба Старфельта — «Гетеборгу».

В своем Инстаграме Карл выложил пост с благодарностью в адрес команды, главного тренера и болельщиков.

«Я бы хотел поблагодарить «Рубин» за два великолепных года. Огромное спасибо нашим болельщикам, которые оставались с нами, несмотря ни на что. Спасибо моим партнерам по команде и Леониду Слуцкому, который сделал меня лучше, как футболиста. Также спасибо всем в клубе, кто находился рядом и очень сильно мне помог. Пока пока», — написал швед.

Напомним, что Старфельт перешел в «Рубин» в 2019 году из шведского «Гетеборга». За команду из столицы Татарстана он провел 42 официальных матча и отличился 3 голами.

КВ
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