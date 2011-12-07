Официально. Карл Старфельт покинул «Рубин»

Шведский защитник Карл Старфельт официально стал игроком шотландского «Селтика». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба в своих соцсетях.

Трансфер игрока оценивается в 5 млн евро, при этом 10% от заработанной казанцами суммы пойдет в кассу предыдущего клуба Старфельта — «Гетеборгу».

В своем Инстаграме Карл выложил пост с благодарностью в адрес команды, главного тренера и болельщиков.

«Я бы хотел поблагодарить «Рубин» за два великолепных года. Огромное спасибо нашим болельщикам, которые оставались с нами, несмотря ни на что. Спасибо моим партнерам по команде и Леониду Слуцкому, который сделал меня лучше, как футболиста. Также спасибо всем в клубе, кто находился рядом и очень сильно мне помог. Пока пока», — написал швед.

Напомним, что Старфельт перешел в «Рубин» в 2019 году из шведского «Гетеборга». За команду из столицы Татарстана он провел 42 официальных матча и отличился 3 голами.