Пер Линдхольм: «Общее впечатление от Казани — отличное. Зимой будет холоднее, но я справлюсь»

Сегодня утром хоккеисты «Ак Барса» провели двусторонний матч. Во время тренировки новичок команды шведский форвард Пер Линдхольм пообщался с клубной пресс-службой.

«Все идет хорошо. Я действительно наслаждаюсь жизнью здесь. Тренировки и остальное — все круто. Так что я проживаю лучшие моменты жизни на данный момент.

Город мне тоже очень понравился. Я немного прокатился вокруг. Тут прекрасно, особенно сейчас, летом. Зимой будет значительно холоднее, но я привык к морозам, ведь я родом с севера Швеции, так что, да, я точно справлюсь.

Общее впечатление — прекрасное. Организация, команда, все ребята, с которыми довелось поболтать. Так что я действительно рад быть здесь», — заявил Линдхольм.

Полное видео с сегодняшней двусторонки «барсов» можно оценить ниже.



