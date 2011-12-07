Продюсер Тимур Исмаев: «То, что делает маркетинг «Рубина» — это круто!»

Креативный продюсер и один из авторов вирусного ролика «Татарстан супергуд 2020» Тимур Исмаев восхитился свежим клипом казанской команды, вышедшим вчера на официальном канале «Рубина» в ютубе. Сама работа медиа-департамента «рубиновых» является отсылкой к творению Исмаева и его команды в коллаборации с Malsi Music.

В интервью с корреспондентом «ВсеПроСпорт», продюсер высоко оценил свежий релиз двукратных чемпионов России и выразил желание сделать с ними совместную работу.

«Маркетинг „Рубина“ в последнее время делает вещи, которые становятся очень резонирующими у аудитории. То, что они могут заставить такую большую махину, как футбольная команда снять такой ролик — это очень круто и хороший показатель», — утверждает Тимур.

Отдельно Исмаев отметил роль Слуцкого как одного из главных «виновников» медийности клуба, заявив, что присутствие таких людей в клубе и окрыляет команду, в том числе и в творческом плане.

Отметим, что «Рубин» не впервые попадает в топы обсуждений в сфере спортивного маркетинга. Медиа-департамент клуба уже не первый год штампует один хит за другим, и в прошлом сезоне был признан одним из лучших во всей Российской Премьер-Лиге.