В третий игровой день Кубка чемпионов «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» со счётом 4:3 (ОТ).

Первый период остался за уфимцами: единственную шайбу забросил Дмитрий Коробов. Второй отрезок матча начался с большинства «Салавата», которое реализовал Маркус Гранлунд. Впрочем, «барсы» смогли переломить ход матча за пять минут: Савелий Кувардин размочил счёт, затем Никита Лямкин броском от синей линии реализовал большинство, а Данис Зарипов в следующей контратаке пробил Метсолу в дальнюю девятку. Однако «Салават» сумел сравнять счёт в основное время — дублем отметился Маркус Гранлунд.

Пятиминутный овертайм не выявил сильнейшего и команды перешли к серии буллитов. Решающую шайбу за «барсов» забросил Александр Хованов, который попал в девятку ворот уфимцев.

Завтра в матче за третье место сойдутся СКА и «Салават Юлаев», а в финале зрители увидят битву «Ак Барса» и «Металлурга».