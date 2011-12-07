Курбан Бердыев может возглавить клуб из Казахстана

Российский тренер Курбан Бердыев может занять пост главного тренера «Кайрата». Об этом сообщает matchtv.ru﻿. Помощником Бердыева в Казахстане станет специалист Дмитрий Кириченко: оба тренеры уже имели опыт совместной работы в «Ростове»ю

Курбан Бердыев с мая этого года занимает должность советника председателя наблюдательного совета «Кайрата». После 19 туров клуб из Алма-Аты идёт на третьем месте в чемпионате страны, отставая от лидера на 5 очков. В еврокубках «Кайрат» дошёл до стадии раунда плей-офф Лиги конференций, где в первом матче обыграл люксембургскую «Фолу» (4:1).