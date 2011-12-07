«Рубин» разделил очки с «Химками»

«Рубин» в 5-м туре РПЛ на выезде не сумел обыграть «Химки». Матч завершился ничейным результатом, 1:1.

На 16-й минуте Адеми в один пас отрезал игроков «Рубина» и вывел Глушакова один на один — полузащитник в падении поразил ворота. На 33-й минуте Костюков выкатил пас Йевтичу, который с левой ноги вонзил мяч под перекладину, сравняв счёт.

Команда Леонида Слуцкого, разделив очки, упустила шанс выйти на первое место. После пяти игр «Рубин» набрал 11 очков и остался четвёртым.