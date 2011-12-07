Бывший генменеджер «Ак Барса» Рафик Якубов стал спортивным директором СКА

Экс-генменеджер «Ак-Барса» Рафик Якубов стал спортивным директором СКА (Санкт-Петербург), сообщает championat.com.

До того, как в 2017 году Якубов был назначен генеральным менеджером «Ак-Барса», он был воспитанником казанского хоккея, в молодости играл в командах СК им. Урицкого, «Итиль», «Ак Барс» (Казань), «Спутник» (Альметьевск), СКА (Свердловск) и др.

Далее с 2002 по 2015 он работал в «Нефтехимике», где занимал должности старшего тренера, директора клуба и менеджера клуба.

В период с 2017 года клуб «Ак-Барс», в котором тогда Якубов был генменеджером, стал чемпионом России и взял кубок Гагарина в 2018 году.