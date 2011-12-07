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«Челябинск» получил техническое поражение в матче против КАМАЗа

Это третье техническое поражение соперников челнинцев в текущем сезоне.

Решением КДК РФС «Челябинску» присудили техническое поражение в матче 12-го тура группы 4 ПФЛ против КАМАЗа. Информация опубликована на официальном сайте футбольного союза.

В стане челябинцев произошла вспышка COVID-19, из-за чего команда не смогла принять КАМАЗ. Отметим, что это третья техническая победа челнинцев над соперниками по ПФЛ в текущем сезоне. Ранее из-за коронавируса против КАМАЗа не смогли сыграть ижевский «Зенит» и пермская «Звезда».

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