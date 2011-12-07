Динамовцы Казани крупно уступили в Хабаровске армейцам

А на 13-й минуте счет стал уже 2:0 в пользу армейцев. Затем гости сумели было уравнять игру, но еще две досадные ошибки в конце первого тайма привели к счету 4:0, да еще голкипер динамовцев Яшин получил травму. Во втором тайме казанцы яростно атаковали, но по-прежнему ошибались в защите, и счет неуклонно рос в пользу хозяев. Лишь после счета 10:0 казанцы сумели размочить счет. Отличился Слаутин - 1:11 в итоге.