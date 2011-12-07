«Рубину» перед зимним перерывом необходимо набирать очки

Казанский «Рубин» после матча со Швецией в Лиге наций наконец-то получил обратно своих сборников, которых на этот раз было вызвано в команду Черчесова аж пятеро. Но в ходе матча против сборной Германии травмировался Федор Кудряшов, и теперь тренерскому штабу казанского «Рубина» предстоит ломать голову, кем его заменить, а врачам постараться восстановить игрока.Между тем уже 24 ноября казанцам в Каспийске предстоит сыграть матч 15-го тура чемпионата РПЛ против «Анжи». Несмотря на то что «Анжи» сейчас в аутсайдерах, матчи против дагестанского клуба ни для кого проходными в этом сезоне не были. А «Рубину», идущему сейчас на 6-м месте в чемпионате РПЛ, после домашней ничьей с «Локомотивом» пора уже набирать очки перед зимним перерывом.30 ноября казанцы сыграют дома с московским «Динамо». С бело-голубыми «Рубин» в целом играет неплохо, но тут в дело может вмешаться погода. Согласитесь, при нашем климате играть в футбол 30 ноября - явный перебор.Но и это еще не предел: 5 декабря казанцам предстоит первый из двух матчей четвертьфинала Кубка России, который состоится в Москве против «Локомотива». Отметим, что у «Рубина» это самый сложный соперник на данной стадии, правда, дома волжане сыграют ответный матч.9 декабря «Рубин» проведет свой последний матч перед зимними каникулами - играть предстоит в Санкт-Петербурге против «Зенита». И опять приходится думать о погоде. Ибо при замерзшем грунте травмоопасность чрезвычайно высока, и неясно, в каких составах будут подходить к каждому матчу играющие команды. Практика говорит о том, что травм избежать не удастся никому, но очки набирать надо.