Триумф российского баскетбола в Европе

Казанцы на старте пропустили несколько легких мячей, явно не настроившись на соперника – 4:11. Лишь к концу первой четверти казанцам хоть как-то удалось успокоиться – 14:20. А во второй четверти гости прибавили в защите, и за пять минут до большого перерыва почти нагнали соперника – 23:24.Но ошибок, и невынужденных в том числе, у игроков УНИКСа хватало. И вот к большому перерыву счет вновь в пользу «Торино» - 37:30 Похоже, тренер-консультант из-за океана, легендарный Ларри Браун, сумел добавить игрокам «Торино» уверенности в себе. Но через три минуты после начала третьего отрезка игры казанцы уже вели – 41:40. Похоже, и казанский тренер Прифтис, тоже нашел правильные слова. И перед заключительным отрезком игры УНИКС уже вел 57:45 - это была уже заявка на победу.В четвертой четверти казанцы особых вольностей себе не позволяли, и довели матч до уверенной победы – 82:70.Да, казанцам тяжело без Моргана, Эджима, да и Шелекето еще только набирает форму после травмы, и посему эта победа для УНИКСа была важна. Также в Кубке Европы «Локомотив-Кубань» переиграл турецкий «Тофаж» (105:99).А вот в Москве в суперматче, и супертриллере ЦСКА (уже в Евролиге), весь матч уступая каунасскому «Жальгирису», своему извечному сопернику, сумел все же вырвать победу в овертайме – 99:97. Дабл-дабл (15 очков и 13 подборов) на счету Клайберна, его партнер по ЦСКА Родригес набрал 24 очка.Также в Евролиге «Химки» выиграли у «Будучности» - 85:69.