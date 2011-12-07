Нападающий Данис Зарипов обогнал Алексея Морозова в гонке лучших бомбардиров «Ак Барса», сообщает официальный сайт казанцев. Учитываются голы в высших дивизионах российского хоккея.

Долгое время лидером бомбардирского списка был Алексей Морозов, «настрелявший» за «Ак Барс» 621 (266+355) очко. 39-летний Данис Зарипов в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» набрал 2 (1+1) очка результативности. Его шайба в третьем периоде позволила нападающему обогнать Морозова. Зарипов набрал 622 (285+337) очка в составе «барсов».