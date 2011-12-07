Экс-вратарь системы «Рубина» пропустил курьёзный гол в ФНЛ

22-летний вратарь «Спартака-2» Тимур Акмурзин, являющийся воспитанником академии «Рубина», пропустил курьёзный гол в матче 23-го тура ФНЛ.

«Спартак-2» принимал на своём поле томскую «Томь» и счёт в матче был открыт уже на 37-й секунде. Игрок «Томи» вбросил мяч из аута в штрафную, где Акмурзин пытался зафиксировать снаряд, но у футболиста поехала нога — голкипер завалился в ворота вместе с мячом.

Отметим, что матч завершился поражением «Спартака-2» со счётом 1:2. Тимур Акмурзин в текущем сезоне появился на поле в восьми играх, добыл четыре «сухаря» и пропустил семь голов. За молодёжку «Рубина» голкипер выступал до 2018 года, отыграл 28 матчей и пропустил 38 голов.