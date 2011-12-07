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Казанская «Стрела» обыграла красноярский «Енисей» и пробилась в полуфинал

В полуфинале «Стрела» поборется с «Локомотивом».

Казанская «Стрела» обыграла красноярский «Енисей» со счетом 24:7 и пробилась в полуфинал. Второй тур чемпионата России по регби-7 проходил в крымской Алуште.

Известно, что в составе казанской команды были Тромп, Гафаров, ду Рандт, Евсеев, Цейцин, Ходит и Исмаилов. Поначалу спортсмены из Красноярска оказались успешнее, сделав попытку и реализацию в конце первого тайма, но решающим для игроков стал второй. В нем казанцы уверенно переиграли красноярцев. Занести мяч в чужую зачетную зону удалось Айдару Гафарову и ду Рандту, также выделились Франко Нодье и Сергей Евсеев.

Сегодня днем в полуфинале «Стрела» сыграет с «Локомотивом».

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