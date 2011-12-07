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«Ростов» забил два безответных гола «Рубину»

Чёрная полоса казанской команды продолжается.

«Ростов» обыграл «Рубин» в матче 15-го тура РПЛ — 2:0. Казанский клуб испытывает серьёзные кадровые проблемы и в стартовом составе на эту игру Леонид Слуцкий не выставил номинальных нападающих.

«Ростов» оформил два гола во втором тайме: на 55-й минуте Хорена Байрамяна забыли на правом углу штрафной, откуда нападающий спокойно пробил Дюпина. На 79-й минуте Байрамян воспользовался провалом в центре обороны «Рубина» и оформил дубль.

Продолжается чёрная полоса казанской команды: ранее клуб из столицы РТ проиграл СКА в Кубке России, а также «Химкам» в РПЛ. После 15 туров «Ростов» с 26 очками идёт на пятом месте, «Рубин» же, набрав 21 очко, десятый.

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