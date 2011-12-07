«Ак Барс» дома едва не обжегся о «Трактор»

Однако на исходе 7-й минуты челябинцы счет сравняли – Гарипов в меньшинстве выручить не смог. Игра выровнялась, а чуть позже Альберт Яруллин был удален. И вот Рафаэль Батыршин, бросив по воротам наудачу, забил в меньшинстве – 2:1.С этим счетом команды ушли на первый перерыв. Во втором периоде темп игры возрос. Рафаэль Батыршин был удален. Но казанцы выстояли, а затем Иржи Секач с передачи Даниса Зарипова забил и третий гол – 3:1.А чуть позже идеальную передачу Маркова реализовал Владислав Кара - 4:1. И «Трактор» решил заменить вратаря. А тут и второй перерыв подоспел. В начале третьего периода «Трактор» удалился впервые в матче, но хозяева большинство реализовать не сумели. Но тут же получили еще один шанс – и вновь не было гола.А вот гости сумели огорчить Гарипова – 4:2 за десять минут до конца третьего периода. А за 6 минут до конца счет стал и вовсе 4:3. И опять соперники казанцев сняли вратаря, но получили гол в пустые ворота – Лукоянов отличился - 5:3.