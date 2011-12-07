За 2020 год в различные сборные России по футболу из РТ вызывались две юные спортсменки и 21 юноша

В Казани подвели итоги календарного года на президиуме федерации футбола РТ. За 2020 год в различные сборные России из республики вызывались две юные спортсменки и 21 юноша.

Так, четыре игрока «Рубина» сыграли в молодежной сборной России, двое призывались под знамена молодежки U20, по трое в командах U19 и U16, один за U17 и семь игроков за сборную U15. Еще один играл за команду России, составленную из 14-летних футболистов.

Также под знамена сборной команды России U19 призывалась юная футболистка, а еще одна выступила в составе сборной из 16-летних.











