Казанский «Рубин» отправился в Белек на второй сбор

Вот кто будет заниматься на втором сборе: голкиперы Иван Коновалов, Егор Бабурин, Игорь Обухов, Давид Волк, защитники Егор Сорокин, Виталий Устинов, Владимир Гранат, Ибрагим Цаллагов, Филип Уремович, Игорь Калинин, Раиль Абдуллин, Илья Агапов, Владислав Микушин, Степан Останин, Данил Степанов, полузащитники Реза Шекари, Павел Могилевец, Никита Голдобин, Руслан Камболов, Хорен Байрамян, Георгий Базаев, Адиль Мухаметзянов, Владислав Пантелеев, Евгений Башкиров, Роман Акбашев, форварды Дмитрий Полоз, Александр Бухаров, Артур Сагитов, Тимур Коблоа, Зураб Давиташвили.Игорь Коновалов и Вячеслав Подберезкин пока восстанавливаются в Казани, а Цезарь Навас присоединится к клубу позднее.