«Зенит» потерпел четвёртое поражение подряд в Суперлиге

Матч между питерским и казанским «Зенитом» завершился в пользу команды с берегов Невы. Волейболисты из Санкт-Петербурга были сильнее со счётом 3:1 (21:25, 25:17, 25:17, 27:25). Первая партия осталась за казанцами, однако затем они уступили в двух сетах. В четвёртой партии казанские волейболисты вернулись в игру, но в заключительной подаче питерцы умело выставили блок.

Поражение стало для «Зенита» из столицы РТ четвёртым подряд. В целом казанцы выиграли лишь одну встречу из восьми последних. После 20 игр команда опустилась на четвёртое место в турнирной таблице.