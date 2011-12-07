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Эмиль Гарипов пропустит окончание нынешнего сезона

Эмиль Гарипов пропустит окончание нынешнего сезона
На официальном сайте «Ак Барса» появилась информация, что голкипер казанского клуба Эмиль Гарипов прооперирован в Германии, и теперь вынужден пропустить остаток нынешнего сезона. Сам Эмиль сообщил, что до последнего надеялся на терапевтическое решение проблемы, но это оказалось невозможно. В итоге Эмиль Гарипов провел в сезоне только 27 матчей, и в плей-офф команде не поможет.
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