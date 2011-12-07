«Рубин» в последнем контрольном матче межсезонья сыграл вничью

Казанцы резво начали этот матч, и вот на 12-й минуте Александр Бухаров после поданного штрафного Байрамяна головой забил гол – 1:0.Однако москвичи на 25-й минуте сравняли счет – точно пробил Луценко, и Бабурин на этот раз не смог выручить – 1:1.Весь второй тайм шла равная игра. И удар Могилевца в перекладину оказался неожиданным на 80-й минуте.Увы, на 86-й минуте Жоазиньо забил гол – 1:2.Но вот в ответной атаке Сагитов сравнял счет – 2:2.С этим счетом матч и закончился.