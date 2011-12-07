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Данис Зарипов: Мы почувствовали, что можем «вытаскивать» такие игры

Нападающий «Ак Барса» прокомментировал победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:4).

⁃ Соперник идет на последнем месте, у нас каких-то запредельных задач нет и получилась классика жанра. Выходишь против таких команд, сказывается недонастрой. Мало хотеть победить — надо еще суметь. Не смогли в начале забить, сделать задел. Моя ошибка сыграла роль: пытался сыграть по-хитрому. Но ребята молодцы, все старались. Такие матчи полезны перед плей-офф: борьба, интрига. Мы почувствовали, что можем «вытаскивать» такие игры. Осталось не доводить до такого в следующий раз.

⁃ Команда планирует бороться за Кубок Континента?

⁃ Конечно, хочется побеждать. Мое мнение: сейчас нам не столько важна победа в Кубке Континента, сколько нужно подкрутить те гайки в командном механизме, которые пока еще пошатываются, — передает слова Зарипова корреспондент «Казанских ведомостей».

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